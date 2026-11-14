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Білий дім розкрив подробиці майбутньої зустріч Трампа, Сі та Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Білий дім розкрив подробиці майбутньої зустріч Трампа, Сі та Путіна
Трамп не планує окрему двосторонню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним
фото: The White House﻿

Головною темою обговорення буде контроль над ядерним озброєнням

Тристороння зустріч лідерів Сполучених Штатів, Росії та Китаю, про можливість якої раніше заявляв президент США Дональд Трамп, відбудеться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському місті Шеньчжень. Інформацію підтвердили в Білому домі, повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

Ідеться про першу в історії тристоронню зустріч лідерів трьох країн, які мають найбільші ядерні арсенали.

Представник Білого дому уточнив, що головною темою обговорення буде контроль над ядерним озброєнням. Про це раніше повідомляв і Трамп. Також можуть обговорюватися теми Ірану та Північної Кореї. При цьому російсько-українська війна, як офіційно заявлено, не обговорюватиметься.

«Ми справді вважаємо, що настав час для Китаю сісти за стіл із дорослими, так би мовити, і вести серйозні розмови про серйозні речі», – сказав у коментарі «Радіо «Свобода» неназваний американський високопосадовець.

Він визнав, що це складне завдання, зазначивши, що американська сторона не очікує досягнення якоїсь угоди за підсумками зустрічі. Він охарактеризував її як «початок діалогу, який, будемо сподіватися, зможе стати продуктивним у майбутньому».

Трамп не планує окрему двосторонню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним – про це повідомив представник адміністрації. Раніше в Україні та ЄС висловлювали побоювання, що лідери трьох держав можуть обговорювати «Україну без України».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.

Китай і США уже провели перше засідання торговельної ради, на якому обговорили зниження мит і торгівлю сільськогосподарською продукцією, напередодні зустрічі лідерів Китаю та США наступного тижня.

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Теги: США Китай росія переговори

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