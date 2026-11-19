Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зобов'язати американські компанії публічно повідомляти про використання китайських моделей штучного інтелекту. У Вашингтоні сподіваються, що такий підхід допоможе зменшити залежність американського бізнесу від технологій Китаю без запровадження додаткових обмежень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, відповідну ініціативу обговорювали Міністерство фінансів США та Управління Білого дому з питань науки й технологій. Американські посадовці шукають спосіб обмежити поширення китайських розробок, не вдаючись до жорсткого регулювання, яке могло б викликати невдоволення технологічних компаній або загострити відносини з Пекіном.

Один із запропонованих варіантів передбачає, що американський бізнес буде зобов'язаний зазначати на своїх вебсайтах, які саме китайські моделі штучного інтелекту використовує.

Зокрема, така вимога може торкнутися сервісу оренди житла Airbnb. Компанія використовує модель Qwen китайської корпорації Alibaba для роботи ШІ-помічника, який допомагає обслуговувати клієнтів.

У разі ухвалення відповідних правил Airbnb та інші американські компанії повинні будуть відкрито повідомляти користувачів про застосування китайських технологій.

Водночас наразі невідомо, наскільки широкою підтримкою користується ця пропозиція всередині адміністрації Трампа та чи буде її офіційно затверджено.

Як пояснює Reuters, американські посадовці занепокоєні зростанням популярності китайських моделей штучного інтелекту, які компанії можуть завантажувати, змінювати та пристосовувати до власних потреб.

На відміну від багатьох закритих американських розробок, основні параметри таких моделей доступні користувачам. Це дозволяє бізнесу самостійно налаштовувати їхню роботу та використовувати для різних завдань.

У Білому домі розглядають публічну звітність як інструмент репутаційного тиску. Розрахунок полягає в тому, що відкриті повідомлення про використання китайського ШІ можуть спонукати компанії частіше обирати американські аналоги.

Такий підхід також відповідає прагненню адміністрації Трампа мінімізувати державне регулювання технологічної галузі.

В Airbnb заявили, що переважна частина роботи компанії зі штучним інтелектом базується на американських моделях. Китайські розробки, за словами представників сервісу, використовуються лише для окремих завдань.

Компанія також наголосила, що запускає китайські моделі з відкритим кодом через схвалених постачальників послуг у США. Це, як стверджують в Airbnb, дозволяє відокремлювати та захищати дані користувачів і внутрішні робочі процеси.

На обговорення можливих вимог відреагувало посольство Китаю у Вашингтоні. Китайські дипломати виступили проти політизації міжнародної торгівлі та технологічного співробітництва.

На думку Пекіна, подібні підходи перешкоджають розвитку штучного інтелекту у світі та не приносять користі жодній зі сторін.

У посольстві також заявили, що Китай продовжить захищати законні права та інтереси своїх технологічних компаній.

Як зазначає Reuters, дискусія відбувається на тлі посилення тиску на адміністрацію Трампа з боку американських політиків, які виступають за жорсткіший курс щодо Китаю.

Зокрема, увагу привернули повідомлення про особисті зв'язки керівника Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Ці повідомлення також посилили інтерес до випадків незаконного постачання передових американських ШІ-чипів до КНР.

Водночас китайські моделі штучного інтелекту продовжують набувати популярності серед американських компаній. Однією з головних причин є їхня нижча вартість порівняно із закритими моделями американських розробників.

За даними Reuters, китайські системи часто обходяться бізнесу дешевше, ніж продукти OpenAI та Anthropic, водночас забезпечуючи достатню якість для виконання багатьох комерційних завдань.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа прагне зберегти технологічну перевагу США над Китаєм. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає розвиток американських моделей штучного інтелекту з відкритими параметрами як один зі способів протидії китайським конкурентам. Він також звинуватив китайських розробників у використанні американських моделей для вдосконалення власних систем.