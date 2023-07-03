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Ситуація на фронті та гарантії безпеки для України: Зеленський провів переговори із Шольцем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація на фронті та гарантії безпеки для України: Зеленський провів переговори із Шольцем
Президент України окремо висловив подяку за активну реалізацію попереднього оборонного пакета на 2,7 млрд євро
фото з відкритих джерел

Шольц наголосив на незламній солідарності з Україною і запевнив Зеленського в підтримці

Сьогодні, 3 липня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України. Поінформував про ситуацію на полі бою», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський заявив, що вони поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі й обговорили поточний стан «зернової угоди» та важливість її продовження. «Дякую за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради», -– додав президент України.

Президент України окремо висловив подяку за активну реалізацію попереднього оборонного пакета на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом 8,8 млрд євро.

Також він додав, що зустріч на рівні радників у Копенгагені – важливий крок до реалізації «формули миру». Вони домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі.

За інформацією видання Bild, Шольц і Зеленський виступили за продовження угоди про постачання зерна під наглядом ООН. За словами офіційного представника уряду Німеччини, угода, що закінчується 17 липня, має позитивний вплив на глобальну продовольчу ситуацію. Однак Росія поки що відмовляється погодитися на продовження договору.

«Шольц наголосив на незламній солідарності з Україною і запевнив Зеленського в підтримці», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Шольц вважає, що майбутнє Криму може стати вирішальним питанням у війні Росії проти України.

Теги: росія Володимир Зеленський президент Олаф Шольц Німеччина

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