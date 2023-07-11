Німеччина готує новий пакет допомоги Україні

До пакета увійде, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро

Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 млн євро. Про це повідомляє литовське видання LRT.

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Як зазначається, в урядових колах на полях саміту НАТО у Вільнюсі, до пакета увійде, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Берлін, він заявляв про пакет підтримки на 2,7 млрд євро.

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Німецьке видання dpa з посиланням на свої джерела також повідомляє про пакет допомоги на 700 млн євро, водночас Spiegel пише, що Німеччина виділить Україні підтримки на 600 млн євро.

За даними Spiegel, до пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя "земля-повітря" із запасів Бундесверу, додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

Зазначається, що про надання пакета мають оголосити після обіду 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Німецький концерн Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє в Україні завод бронетехніки, відкидаючи занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Найбільший німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині країни.