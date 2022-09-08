Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський відповів на брехню Путіна про українське зерно

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський відповів на брехню Путіна про українське зерно

Президент наголосив, що українське продовольство вивозять на три континенти

Президент Володимир Зеленський викрив фейк російського диктатора Володимира Путіна щодо експорту українського зерна. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні. 

До цього глава кремлівського режиму заявляв, що більша частина українського зерна вивозиться в ЄС, а не в країни, що розвиваються, про які він нібито дуже піклується. Він стверджував, що з 87 суден нібито тільки два вирушили в країни, що розвиваються.

Зеленський наголосив, що українське продовольство вивозять на три континенти: 54 кораблі відправлені в Азію, 16 – в Африку, 32 – в Європу, і частина цього обсягу потім теж прямує в азіатські та африканські країни.

Він нагадав, що ініціатива щодо експорту зерна є важливим інструментом і для економіки України, і для всіх партнерів Києва.

«…Правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує. До кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг у не менш як 3 мільйони тонн агропродукції. І значна частина – саме для найбідніших і найнужденніших країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду», – заявив президент України.

Нагадаємо, країна-терористка РФ намагалася шантажувати світ, блокуючи вивезення зерна з України. 

Читайте також:

Теги: війна зерно криза президент Володимир Зеленський путін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін взяв участь у Східному економічному форумі
Обстріл ЗАЕС, «спецоперація» і зернові угоди. Путін зробив цинічні заяви
Вчора, 13:46
Рух Босфором відновлено: судно з українським зерном рятувальники зняли з мілини
Рух Босфором відновлено: судно з українським зерном рятувальники зняли з мілини
2 вересня, 10:20
Razoni – перше судно, яке покинуло Україну після початку дії зернової угоди. Воно зрештою потрапило не туди, кули планувалося
Українська зернова угода: куди пливуть кораблі? Війна і бізнес
1 вересня, 08:00

Економіка

Зеленський відповів на брехню Путіна про українське зерно
Зеленський відповів на брехню Путіна про українське зерно
Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого
Ціна на нафту впала до найнижчого рівня з лютого
Уряд повністю заборонив експорт вугілля
Уряд повністю заборонив експорт вугілля
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує
Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
134K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
96K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
54K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
42K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
35K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Вчора, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту