Зеленський відповів на брехню Путіна про українське зерно
Президент наголосив, що українське продовольство вивозять на три континенти
Президент Володимир Зеленський викрив фейк російського диктатора Володимира Путіна щодо експорту українського зерна. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.
До цього глава кремлівського режиму заявляв, що більша частина українського зерна вивозиться в ЄС, а не в країни, що розвиваються, про які він нібито дуже піклується. Він стверджував, що з 87 суден нібито тільки два вирушили в країни, що розвиваються.
Зеленський наголосив, що українське продовольство вивозять на три континенти: 54 кораблі відправлені в Азію, 16 – в Африку, 32 – в Європу, і частина цього обсягу потім теж прямує в азіатські та африканські країни.
Він нагадав, що ініціатива щодо експорту зерна є важливим інструментом і для економіки України, і для всіх партнерів Києва.
«…Правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує. До кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг у не менш як 3 мільйони тонн агропродукції. І значна частина – саме для найбідніших і найнужденніших країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду», – заявив президент України.
Нагадаємо, країна-терористка РФ намагалася шантажувати світ, блокуючи вивезення зерна з України.
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