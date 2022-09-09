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Україна в ООН назвала єдиний вихід для Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна в ООН назвала єдиний вихід для Путіна
Постпред України при ООН Сергій Кислиця різко засуджує дії РФ
фото з відкритих джерел

Російська делегація в ООН страждає на галюцинації та має нескінченний перелік інших негативних симптомів, зауважив Кислиця

Визволення українських територій є найкращим доказом ефективності спільних зусиль України та союзників. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, повідомляє Укрінформ.

«Єдине, що може зробити Путін, аби врятувати життя своїх солдатів - це віддати наказ про їх негайне виведення», – зазначив Кислиця.

Він порівняв нинішню боротьбу проти Путіна зі спільним протистоянням союзників Гітлерові під час Другої світової війни.

«Саме завдяки цій глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників нам удалося перемогти Гітлера, – наголосив він. – Злодіяння Путіна, як і раніше злодіяння Гітлера, потребують глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Так є й нині, і Україна та її союзники докладають усіх зусиль, щоб забезпечити таку відповідь».

Визволення українських територій, яке зараз відбувається в Харківській та Херсонській областях, є найкращим доказом ефективності наших зусиль, підкреслив він.

Постпред нагадав, що Генеральна Асамблея ООН 2 березня переважною більшістю в 141 голос ухвалила резолюцію, у якій найрішучішим чином засуджується агресія Російської Федерації проти України.

Міжнародне право захищає суверенітет і територіальну цілісність України і надає їй невіддільне право на самооборону, закріплене, зокрема, у статті 51 Статуту ООН, зауважив Кислиця. Він указав на нездатність Ради Безпеки ефективно виконувати свої функції відповідно до Статуту ООН тільки через позицію РФ.

«Виключно присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухомила Раду Безпеки щодо забезпечення миру і безпеки України», – сказав дипломат.

За його словами, російська делегація в ООН страждає на галюцинації та має «нескінченний перелік інших негативних симптомів».

«Це тяжкий стан», – констатував Кислиця, зауваживши, що дипломати не можуть дати ради в такій ситуації, і представникам Росії «потрібна інша кваліфікація та інші кабінети». Кислиця порадив звернутися у відповідні заклади неподалік штаб-квартири ООН, маючи на увазі низку шпиталів на Першій авеню у Нью-Йорку.

Нагадаємо, у четвер Рада Безпеки ООН провела засідання на вимогу Росії щодо обговорення постачань західної зброї в Україну.

США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.

Теги: агресія путін Україна війна росія Радбез ООН Сергій Кислиця

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