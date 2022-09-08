Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна

Депутати РФ заявляють, що рішення Путіна про «спецоперацію» призвело до проблем в економіці країни

Юферєв: «Дії Путіна несуть загрозу безпеці Росії»

Російський депутат від партії «Яблоко» муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Микита Юферєв звернувся до Держдуми з проханням відсторонити Володимира Путіна з посади президента. Про це депутат написав на своїй сторінці у Twitter.

«Звернулися до Держдуми з пропозицією усунути Путіна з посади через державну зраду. Його рішення про початок «спеціальної військової операції» призвело до загибелі російських військових та проблем у російській економіці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про «військову операцію» вплинуло на розширення кордонів НАТО (у два рази).

«Ми вважаємо важливим говорити про те, що відбувається, і звертатися до різних аудиторій з різними аргументами, щоб усе це закінчилося якнайшвидше. Проект рішення вніс депутат Палюга. За проголосували депутати: Балтруков, Кисельова, Кузнєцова, Палюга, Полуйков, Чеботар, Юферєв», – додає депутат.

Крім того, Юферєв зазначає, що Україна мілітаризується та отримала на боротьбу з Росією озброєнь на 38 млрд доларів. – «Все це наслідки рішення про початок СВО. Дії Путіна несуть загрозу безпеці Росії. Його треба відправити у відставку».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ.