ЦРУ: Китай створить передумови для вторгнення в Тайвань до 2027 року

Влада Китаю уважно стежить за вторгненням Росії в Україну

В Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення в Тайвань. Про це пише японське NHK.

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За словами журналістів видання, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що голова Китаю Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Він додав, що це не означає, що китайський лідер вирішив вторгнутися на Тайвань у 2027 році чи в якомусь іншому році. Він сказав, що це нагадування про те, що Сі Цзіньпінсерйозний і зосереджений на своїх амбіціях. «Я б не став недооцінювати амбіції президента Сі щодо Тайваню», – підкреслив Бернс .

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За його словами, влада Китаю уважно стежить за вторгненням Росії в Україну. Директор ЦРУ вважає, що Сі Цзіньпін «збентежений» і «трохи протверезів» через дії російських військових.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна в Україні вплине на майбутнє Азії.