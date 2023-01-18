Тайвань очікує вторгнення Китаю: оголошено рік війни
Тайвань встановив 2027 рік як ключову дату, коли, найімовірніше, відбудеться спроба вторгнення Китаю
Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань, і напад може відбутися в 2027 році, попереджає МЗС країни. Про це повідомляє Sky News.
«Китай тепер ймовірніше вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна», – заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.
Він встановив 2027 рік як ключову дату, коли такі дії, найімовірніше, відбудуться.
Як зазначає видання, напруга у Тайванській протоці зростає і є найвищою за багато років. За даними тайванських джерел, Китай тепер щодня літає на винищувачах у напрямку повітряного простору самоврядного острова.
Напруженість у відносинах між Тайванем і материковим Китаєм почалась після того, як у серпні візит на острів здійснила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – третя за ієрархією посадова особа у Штатах.
Наприкінці грудня 43 літальні апарати перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційною лінією розмежування між Тайванем і материковим Китаєм. У Тайвані неофіційно заявили, що йшлося про імітацію атаки на тайванські та американські цілі в регіоні.
Після цього Білий дім висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню.
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