Тайвань очікує вторгнення Китаю: оголошено рік війни

Тайвань встановив 2027 рік як ключову дату, коли, найімовірніше, відбудеться спроба вторгнення Китаю

Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань, і напад може відбутися в 2027 році, попереджає МЗС країни. Про це повідомляє Sky News.

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«Китай тепер ймовірніше вторгнеться на Тайвань, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем лідера Сі Цзіньпіна», – заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Він встановив 2027 рік як ключову дату, коли такі дії, найімовірніше, відбудуться.

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Як зазначає видання, напруга у Тайванській протоці зростає і є найвищою за багато років. За даними тайванських джерел, Китай тепер щодня літає на винищувачах у напрямку повітряного простору самоврядного острова.

Напруженість у відносинах між Тайванем і материковим Китаєм почалась після того, як у серпні візит на острів здійснила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – третя за ієрархією посадова особа у Штатах.

Наприкінці грудня 43 літальні апарати перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яка є неофіційною лінією розмежування між Тайванем і материковим Китаєм. У Тайвані неофіційно заявили, що йшлося про імітацію атаки на тайванські та американські цілі в регіоні.

Після цього Білий дім висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню.