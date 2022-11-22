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Більшість деталей іранських дронів виробляють компанії США та Європи – The Wall Street Journal

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Більшість деталей іранських дронів виробляють компанії США та Європи – The Wall Street Journal
Компоненти безпілотників були перевірені Незалежною антикорупційною комісією
фото ілюстративне

Офіційні особи США, відповідальні за експортний контроль, відмовилися підтвердити походження компонентів дронів

Три чверті компонентів іранських безпілотників виготовлені у США. Такі висновки були зроблені після вивчення вцілілих безпілотників Mohajer-6. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

«Нові розвіддані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, показують, що більшість деталей літаків виробляються компаніями в США, Європі та інших союзних державах, що викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що компоненти, ідентифіковані українською військовою розвідкою, були перевірені Незалежною антикорупційною комісією (НАКО). НАТО, чия експертиза включає оцінку військових контрактів і зброї, показала свій звіт The Wall Street Journal.

Згідно зі звітом, із понад 200 технічних компонентів, ідентифікованих українськими слідчими, які складають нутрощі захопленого безпілотника, приблизно половина була виготовлена ​​фірмами зі США, а майже третина – компаніями в Японії.

Зазначається, що коли видання звернулося до США, офіційні особи, відповідальні за експортний контроль, відмовилися підтвердити походження компонентів. Компанії, чиї частини були ідентифіковані, не змогли підтвердити походження компонентів або не відповіли на запит про коментар.

Раніше розвідка США розкрила деталі угоди про виробництво іранських дронів у Росії.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдасться це зробити швидко, залежить від декількох чинників. 

Також раніше лідер таджицької опозиції в екзилі Мухіддін Кабірі заявив, що у Таджикистані є завод зі збирання іранських дронів-камікадзе «Шахед». Саме з звідти Росія може отримувати безпілотники, якими нині атакує Україну. 

Українська розвідка раніше також повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.

Читайте також: Як Україна збиває іранські «Шахеди». Репортаж The New York Times
Теги: росія окупанти війна Україна безпілотник

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