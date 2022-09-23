Фраза, яка увійде в історію. Що сказав Блінкен в ООН

Ентоні Блінкен: «Одна людина обрала цю війну, одна людина може закінчити її»

Державний секретар США Ентоні Блінкен виголосив сильну промову на засіданні Ради Безпеки ООН, присвячене підтримці миру та безпеки в Україні. Глава держдепартаменту наголосив, що війну може зупинити лише Росія – країна, яка її розпочала.

«Одна людина обрала цю війну, одна людина може закінчити її. Тому що, якщо Росія припинить воювати, не буде війни, але якщо Україна припинить воювати, не буде України», – сказав він.

Саме з цієї причини, як наголосив американський держсекретар, США будуть продовжувати підтримувати Україну поки вона захищає себе та зміцнює свої позиції для досягнення дипломатичного рішення на справедливих умовах за столом переговорів.

За словами Блінкена, жодні претензії Росії на анексію територій не можуть відібрати в України право захищати свою землю. Американський дипломат також наголосив, що хоч міжнародна спільнота і наполягає на дипломатичному вирішенні конфлікту, не може бути мови про примус для здачі українських територій.

«Як неодноразово заявляв президент Зеленський, «дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні». Але дипломатія не може і не повинна використовуватися як примус, щоб нав’язати Україні врегулювання, яке суперечить Статуту ООН, або заохочує Росію за її порушення. Президент Путін робить власний вибір. Тепер усі інші країни повинні сказати президенту Путіну, щоб він припинив цей жах, який він розпочав», – наголосив Блінкен.

Держсекретар США також наголосив, що світ повинен зробити все для того, аби злочини проти України не зійшли з рук Путіну.

«Світ не може допустити, щоб це зійшло з рук президенту Володимиру Путіну. Те, що президент Путін зробив на цьому тижні, коли велика частина світу збирається в Організації Об'єднаних Націй, щоб підлити олії у вогонь, який він розпалив, демонструє його крайнє презирство до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН та цієї Ради», – заявив дипломат.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін озвучив погрози про можливість застосування ядерної зброї.

Як заявив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю в Україні, США дадуть відповідь «нищівним ударом» відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту.