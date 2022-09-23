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Страти у Бучі: комісія ООН підтвердила злочини російських військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Страти у Бучі: комісія ООН підтвердила злочини російських військових
Рашисти закатували сотні цивільних на Київщині
фото з відкритих джерел

Комісія має намір розслідувати повідомлення про масові поховання в Ізюмі на Харківщині

Незалежна міжнародна комісія ООН щодо розслідування порушень в Україні підтвердила, що у Бучі на Київщині були випадки страт та жорсткого поводження з боку російських військових. Про це повідомив голова Комісії Ерік Моуз під час пресконференції у Женеві в п’ятницю після презентації усного звіту для Ради ООН з прав людини, пише агентство АР.

«Буча було одним з місць, де ми виявили випадки страт та жорсткого поводження перед стратою», – заявив він.

Моуз також повідомив, що Комісія має намір розслідувати повідомлення про масові поховання в Ізюмі на Харківщині, який був звільнений від російських загарбників.

За його словами, на нинішньому етапі розслідування Комісія ще не встановила осіб, причетних до порушень в Україні. Їх імена, якщо їх вдасться встановити, будуть включені до загального кінцевого звіту у березні 2023 року.

Член Комісії Пабло де Грейфф повідомив, що наразі Комісія перебуває «десь на середині свого шляху», і далі розслідування продовжаться на інших територіях України, також було розширено його тематику. Водночас він вказав на те, що Комісія через позицію РФ досі не може отримати доступ до українських територій, які перебувають під російським контролем.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні  – незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.

Експерти комісії наразі зосередили свої дії у чотирьох звільнених від російських окупантів областях Комісія має намір розслідувати повідомлення про масові поховання в Ізюмі на Харківщині Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській.

Представляючи свої найширші висновки станом на сьогодні, вони цитували свідчення колишніх полонених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах та висловлювали серйозну стурбованість щодо страт у чотирьох областях.

«Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах», – сказав голова слідчої комісії Ерік Мосе Раді ООН з прав людини.

Нагадаємо, 31 березня президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну. 

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Теги: росія ООН Київщина Буча розслідування президент поховання окупація

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