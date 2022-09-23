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Блінкен в ООН закликав світ зупинити Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Блінкен в ООН закликав світ зупинити Путіна
Ентоні Блінкен: Путін демонструє презирство до ООН
фото з відкритих джерел

Держсекретар США закликав Росію припинити брязкати ядерною зброєю

Російська Федерація руйнує міжнародний порядок, заради підтримки якого і збирається Рада безпеки ООН. Оголошена мобілізація в РФ і фейкові «референдуми» на тимчасово окупованих територіях України – презирство до Організації Об'єднаних націй. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй промові на засіданні Ради безпеки ООН.

«Світ не може допустити, щоб це зійшло з рук президенту Володимиру Путіну. Те, що президент Путін зробив на цьому тижні, коли велика частина світу збирається в Організації Об'єднаних Націй, щоб підлити олії у вогонь, який він розпалив, демонструє його крайнє презирство до Статуту ООН, Генеральної Асамблеї ООН та цієї Ради», – заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, тепер колективний Захід повинен закликати Путіна припинити «той жах, який він почав».

«Скажіть йому, щоб він перестав ставити свої інтереси вище інтересів решти світу, включаючи свій власний народ. Скажіть йому, щоб він перестав паплюжити цю пораду і все, за що він стоїть», – заявив дипломат.

При цьому Блінкен нагадав, що «де б не відступала Росія, виявляли жах, що залишився після неї» – Буча, Ірпінь, Ізюм – виявляли масові поховання, а ті, що вижили, розповідали про тортури.

Високопоставлений американський дипломат закликав Росію припинити брязкати ядерною зброєю, назвавши загрозу Путіна використовувати «всі системи зброї», доступні Росії, «загрозливими, враховуючи намір Росії анексувати великі ділянки України в найближчі дні».

Блінкен також вказав на вплив війни на глобальну продовольчу безпеку і розкритикував російську дезінформацію про ефективність схвалених ВООЗ вакцин.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін озвучив погрози про можливість застосування ядерної зброї.

Як заявив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю в Україні, США дадуть відповідь «нищівним ударом» відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту. 

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Теги: росія США ООН війна Радбез ООН Ентоні Блінкен

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