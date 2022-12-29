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Представники Туреччини та Сирії провели переговори у Москві

Юрій Лящук
glavcom.ua
Представники Туреччини та Сирії провели переговори у Москві
Тристоронні зустрічі та обговорення будуть продовжені у майбутньому
фото: скріншот з відео

Під час зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля у боротьбі з терористичними організаціями на сирійській території

У Москві в середу відбулась зустріч очільників міністерств оборони та розвідувальних служб Туреччини, Росії, Сирії – для Анкари й Дамаска це перша з початку громадянської війни у 2011 році зустріч такого рівня. Про це повідомили оборонні відомства Туреччини й Росії.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар разом з главою Національної розвідувальної організації Хаканом Фіданом зустрілися з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу та Сирії Махмудом Аббасом, а також керівниками розвідок двох країн.

«Під час зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля у боротьбі з терористичними організаціями на сирійській території», – йдеться в повідомленні турецької сторони.

У повідомленні зустріч названа конструктивною, було досягнуто домовленості про те, що такі тристоронні зустрічі та обговорення будуть продовжені «з метою забезпечення та підтримки стабільності в Сирії та регіоні». 

Міністерство оборони РФ своєю чергою заявило, що «сторони відзначили конструктивний характер діалогу, що відбувся в даному форматі, і необхідність його продовження в інтересах подальшої стабілізації ситуації в арабській республіці та регіоні в цілому».

З початку громадянської війни в Сирії у 2011 році Туреччина підтримувала окремі угруповання повстанців проти влади Башара Асада, а Росія, навпаки, сирійського президента.

Водночас Анкара неодноразово відтоді здійснювала військові операції на півночі Сирії, де проти Асада воюють прокурдські збройні угруповання, пояснюючи це необхідністю захисту від терористичної загрози (Курдська робітнича партія визнана в Туреччині терористичною).

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Теги: Туреччина росія Сирія Москва переговори

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