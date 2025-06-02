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Турецький дипломат пояснив, як треба вести переговори з росіянами

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Турецький дипломат пояснив, як треба вести переговори з росіянами
Колишній високопосадовець НАТО наголошує на необхідності позиції сили і контролю з боку міжнародних миротворців
фото з відкритих джерел

«Переговори не повинні починатись з низки заяв про поступки з боку України»

 

Переговори України з Росією не мають починатися з односторонніх поступок, таких як відмова від вступу до НАТО чи територіальні компроміси. На цьому наголосив турецький дипломат, колишній Помічник генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії, посол Такан Ілдем у коментарі для «Главкома». Розмова відбулася на полях форуму Black Sea and Balkans Security Forum 2025 у румунському місті Констанца.

Дипломат підкреслив, що початок переговорного процесу зі слабких позицій – це помилка. За його словами, першочерговим кроком має стати припинення вогню, яке не повинно слугувати легітимізацією російських здобутків.

«Якщо ви починаєте переговори з заяв про те, що Україна не вступить до НАТО або відмовиться від частини територій, це означає найслабшу позицію», – зазначив він. 

Важливим елементом переговорів мають стати миротворчі сили або багатонаціональні моніторингові групи, які контролюватимуть дотримання умов припинення вогню. Тимчасовий статус окупованих територій на час переговорів повинен виключати їх визнання за Росією.

«Має бути припинення вогню. Але воно не повинно бути часом для легітимізації територіальних чи інших здобутків Росії. І мають обов’язково бути миротворчі сили, чи то якісь багатонаціональні сили для моніторингу дотримання обома сторонами угоди про припинення вогню. Що стосується окупованих Росією територій, то під час переговорного процесу вони можуть мати тимчасовий статус. Це означає, що з самого початку не повинно бути декларації про їх приналежність до Росії», – сказав він. 

Дипломат також наголосив на необхідності інтеграції врегулювання конфлікту в ширшу європейську безпекову архітектуру, засновану на принципах поваги до територіальної цілісності, суверенітету та права держав обирати власні військові союзи.

«Створення прецедентів, які суперечать цим принципам, приречене на провал і може призвести до нових конфліктів», – попередив він.

Щодо ролі України у майбутній європейській безпековій системі, дипломат підкреслив, що Україна є невід’ємною частиною Європи, а Росію не можна ігнорувати, але її участь можлива лише за умови зміни поведінки та дотримання європейських принципів безпеки.

Також він запропонував розпочати дискусії щодо правових та політичних інструментів формування нової європейської безпекової архітектури, враховуючи, що раніше чинні домовленості, як-от Договір про звичайні збройні сили в Європі та Віденський документ, втратили дію.

Щодо участі США та Канади у цій системі дипломат зазначив: «Трансатлантичний зв’язок має залишатися, оскільки американські війська перебувають у Європі, а Канада – ключовий партнер НАТО на розширеній передовій».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.

До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів. 

Нещодавно «Главком» повідомляв, що делегації України та Росії прибули на місце перемовин.
 

 

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Теги: Туреччина дипломатія переговори

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