В Офісі Президента розкрили деталі щодо майбутньої зустрічі України та РФ у Стамбулі

Радник керівника ОП Сергій Лещенко зазначив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

З боку Росії, за словами Лещенка, участь візьме незмінний склад делегації на чолі з Володимиром Мединським – представники, спроможність яких самостійно ухвалювати рішення викликає сумніви.

Радник керівника ОП підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний:

«Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Лещенко також зазначив, що навіть за добу до зустрічі Росія не представила жодного «меморандуму», що може свідчити про відсутність реальних намірів завершити війну.

Під час переговорів українська сторона, за словами Лещенка, наполягатиме на таких пунктах:

негайне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі;

повернення всіх депортованих дітей;

звільнення полонених;

міжнародний моніторинг виконання домовленостей.

Він наголосив, що виконання цих пунктів є мінімальною умовою для початку мирного процесу. Особливо Лещенко акцентував на питанні повернення дітей: «Якщо Росія не віддає дітей, тоді виходить, що діти для них – це просто щит, яким вони прикриваються на переговорах».

Лещенко також зазначив, що західні союзники України можуть направити своїх делегатів до Стамбула. Зокрема, раніше про готовність приєднатися до перемовин заявляли США. Однак наразі немає остаточного списку учасників.

«Це очікування, яке випливає з медіа. Публічно країни говорили про готовність, але остаточне рішення – за ними».

За словами радника, формат участі західних представників поки не визначено, і склад делегацій може змінитися в останній момент.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.