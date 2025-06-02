Українська делегація прибула до Туреччини на переговори

За словами речника українського МЗС, зустріч запланована в другій половині дня

Українська делегація прибула в Стамбул. Тут відбудуться нові мирні переговори з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого, якого цитує «Суспільне».

Зазначається, що зустріч запланована сьогодні в другій половині дня. Як повідомили в Управлінні комунікацій Турецької Республіки, переговори призначено на 13:00 у понеділок у палаці Чираган. Як стверджують турецькі ЗМІ, місце з самого ранку перевіряють фахівці із собаками на предмет виявлення бомб.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.

До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів.