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Інститут вивчення війни проаналізував, як Росія намагається домінувати у процесі мирних переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Інститут вивчення війни проаналізував, як Росія намагається домінувати у процесі мирних переговорів
Переговори між Україною та Росією заплановані на 2 червня
фото з відкритих джерел

«Росія в односторонньому порядку нав'язує Україні терміни та умови»

Аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Фахівці пригадали, як російський диктатор запропонував у ніч з 10 на 11 травня відновити двосторонні мирні переговори 2022 року в Стамбулі, але пізніше відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про особисту зустріч у тому ж Стамбулі.

«Готовність України взяти участь у переговорах 15-16 травня в Стамбулі з російськими посадовцями сама по собі була значною поступкою, оскільки проведення переговорів у Стамбулі вписувалося в наратив Путіна про те, що нинішні переговори є відновленням Стамбульських протоколів 2022 року, в яких Росія вимагала від України фактично капітулювати перед Росією», – йдеться у повідомленні.

У звіті вказано, що президент США Дональд Трамп раніше припустив, що Росія та Україна можуть перенести мирні переговори до Ватикану, і Папа Римський також запропонував Ватикан, як можливий майданчик для переговорів.

Тоді ж російські посадовці відхилили цю пропозицію та продовжують пропонувати зустрічі в Стамбулі.

Аналітики також пригадали, як Путін в односторонньому порядку оголосив про так зване перемир'я на Великдень у квітні та день перемоги у травні. «Росія знову в односторонньому порядку нав'язує Україні терміни та умови», – підсумували в ISW.

«Російські чиновники вимагають, щоб переговори стосувалися як припинення вогню, так і довгострокової мирної угоди в Україні. Російські війська продовжуватимуть тиснути вздовж лінії фронту, доки Україна не прийме умови Росії або доки вони більше не зможуть цього робити, а російські чиновники намагатимуться використати будь-які додаткові здобутки на полі бою, щоб отримати додаткові поступки від України та Заходу під час переговорів», – написали аналітики.

До слова, російські політичні еліти не очікують конструктивного діалогу від нової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що у російському так званому меморандумі, який на переговорах має представити РФ збережуться ті ж самі вимоги, що й на переговорах у Стамбулі, які відбулись 16 травня.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

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Теги: путін переговори росіяни ISW

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