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Делегації України та Росії прибули на місце перемовин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Делегації України та Росії прибули на місце перемовин
Українські посадовці заходять у палац Чираган
скріншот з відео

Українську делегацію очолює міністр оборони, російську – помічник Путіна

Українська делегація та російська делегації прибули до палацу Чираган у Стамбулі. Саме там відбудеться новий раунд переговорів. Про це повідомляє «Главком».

На відео потрапили моменти, як українські, турецькі та російські посадовці прибувають на локацію. Переговори мали розпочатися о 13:00.

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Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.

До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів. 

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Теги: переговори Туреччина

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Делегації України та Росії прибули на місце перемовин
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