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Українська делегація зустрілася з європейськими посадовцями перед переговорами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українська делегація зустрілася з європейськими посадовцями перед переговорами
Сторони скоординували позиції напередодні зустрічі з Росією
фото: mfa.gov.ua/МЗС України

У Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз, які входять до складу української переговорної делегації, зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що сторони скоординували позиції напередодні зустрічі української та російської делегацій. «Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зі зміцнення довіри», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Українська делегація прибула у Стамбул. Її очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні, 1 червня, президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації – зі списку виключено Олексія Маловацького, натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна.

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що російська сторона досі не озвучила жодної конкретної позиції чи вимог щодо майбутніх переговорів. Він назвав це «унікальним випадком», коли делегація вирушає на зустріч, не оприлюднивши жодних деталей про свій порядок денний: «Вони не мають публічно пред'явленої позиції, щоб її проаналізувати. Переговори так не ведуться – це свідчить, що вони можуть бути беззмістовними».

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. «Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.

До слова, аналітики ISW проаналізували, як Росія «диктує» свої вимоги щодо часу, умов та місця проведення переговорів. 

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Теги: МЗС переговори Туреччина

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