Зеленський розповів, що Україна пропонуватиме Росії на переговорах

Зеленський: Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни свій «меморандум» так і не передали нікому

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планує запропонувати Росії на переговорах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення українського лідера.

Зеленський сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони України, з міністром закордонних справ України, з керівником мого Офісу, керівниками розвідок і військовими. Вони обговорили, чого саме очікують від зустрічі в Стамбулі в понеділок, 2 червня.

«Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична», – зазначив президент.

Зеленський уточнив, що росіяни свій «меморандум» так і не передали нікому.

«У нас немає, у турецької сторони немає, також в американської сторони російського документа немає. Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру», – заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мала розвідувальні дані про підготовку чергового масованого удару з боку Росії, що передувало нещодавнім подіям. Глава держави підкреслив важливість не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки, за його словами, у ніч на 1 червня було випущено майже 500 російських ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захищатиметься «усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії сьогодні заявило про масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. За їхніми даними, удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були нібито відбиті. Однак у Мурманській та Іркутській областях, за даними російського відомства, FPV-дрони були запущені з території, розташованої безпосередньо поблизу аеродромів, що призвело до «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки».