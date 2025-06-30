Туск підбив підсумки головування Польщі в ЄС

Уряд Польщі вважає, що головування країни в Раді ЄС мало «переломний» характер

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки головування країни в Раді ЄС, яке з 1 липня перейде до Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24 та PAP.

Туск підсумував, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.

«Євросоюз має увійти у режим повної мобілізації. Треба починати підготовку до потенційної агресії. Польське головування це переломний момент. Саме Польща внесла розуміння, що ЄС мусить подбати про оборону власної території», – каже він.

Серед найважливіших досягнень останнього півріччя польський уряд виділяє рішення ЄС про інвестиції в оборону і безпеку. «Європейський Союз виник як велика мрія про континент без війни, без конфронтації, без необхідності застосування сили. Європейський Союз був відповіддю на війну і виражав віру європейців у те, що війни більше не буде. Ви знаєте, як важко було зламати цю парадигму? Цю наївну європейську віру», – сказав Дональд Туск.

Тим часом глава МЗС Радослав Сікорський наголосив, що під час польського головування в Раді ЄС Європа прийняла польські аргументи про те, що Росія є довгостроковою, постійною загрозою. Він підкреслив, що також було прийнято низку інструментів, що підвищують стійкість і безпеку ЄС.

Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка зазначив, що законодавчі рішення, пов'язані з SAFE, були ухвалені в рекордно короткі терміни. SAFE – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.

«Це те, чого раніше під час роботи Європейського Союзу не було. Від ухвалення політичного рішення, подання законодавчого акту до прийняття конкретної програми з процедурами, правилами та конкретними коштами – 71 день. Зазвичай такі речі тривають кілька президентських термінів», – сказав він.

Під час польського головування вдалося узгодити два пакети санкцій проти Росії, а також запровадити тарифи на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії та Білорусі. Однак Польщі не вдалося офіційно розпочати переговори про членство в ЄС з Україною. Планували відкрити один із розділів переговорів, але вето Угорщини зірвало ці плани.

Як відомо, сьогодні, 30 червня, завершується шестимісячне головування Польщі в ЄС. Данія переймає управління у Євросоюзі. Країна під час свого головування має намір посилити підхід ЄС до міграційної політики та обороноздатність блоку.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, Сейм Польщі проголосував за вихід з Оттавської конвенції – угоди про заборону використовувати протипіхотні міни.

До слова, Польща планує збільшити виробництво гаубичних боєприпасів уп'ятеро, оскільки прагне знизити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході.