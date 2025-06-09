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Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького
За словами дипломата, новообраний президент поділяє необхідність стримувати Росію
фото: X/Karol Nawrocki

Сікорський стверджує, що Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях

Зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського у коментарі Politico.

Сікорський наголосив, що, попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях. «Президент Навроцький представляє партію «Право і справедливість», і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде підтримувати оборону», – каже дипломат.

Очільник МЗС також підкреслив, що Навроцький поділяє національний консенсус щодо необхідності стримування Росії. За словами Сікорського, новообраний президент потенційно може сприяти налагодженню контактів із лідерами, близькими до Польщі, зокрема президентом США Дональдом Трампом і угорським премʼєром Віктором Орбаном.

«Якщо Навроцький зможе переконати Віктора Орбана, що Україну слід підтримати, що ці вето (на вступ Києва до ЄС) слід скасувати, що Україна повинна бути інтегрована в Захід, ми будемо дуже раді і підтримаємо новообраного президента в цьому питанні», – пояснив міністр.

Нагадаємо, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

Зазначимо, що це не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Раніше Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, і написав пост-звернення до нового очільника Польщі. Навроцький не пройшов повз та відповів на це.

До слова, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.

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Теги: Кароль Навроцький Польща

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