У Польщі – другий тур президентських виборів

Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький мають майже рівні шанси на перемогу

Кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси

У Польщі в неділю, 1 червня, розпочався другий тур президентських виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet Wiadomosti.

Жоден із 13 кандидатів у першому турі 18 травня не здобув більше половини чинних голосів.

До другого туру пройшли два кандидати: мер Варшави від Громадянської платформи Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує Право і справедливість, з 29,54%.

Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків. Також понад 700 тисяч поляків можуть віддати голоси за кордоном. Голосування триватиме із 8:00 до 22:00 за Києвом.

За даними одного з останніх опитувань, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

Нагадаємо, фінальні дебати між мером Варшави Рафалом Тшасковським та праворадикальним кандидатом Навроцьким не принесли «вирішального нокауту» напередодні другого туру президентських виборів.

Раніше директор Інституту національної пам'яті Польщі, кандидат у президенти країни Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він підписав декларацію, згідно з якою зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської «Конфедерації» Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів.