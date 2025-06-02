Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгового простору ЄС

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома

Федоров: Українці користуватимуться мобільним зв’язком у ЄС без додаткових роумінгових тарифів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС. Як передає «Главком», про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що українці користуватимуться мобільним зв’язком у ЄС без додаткових роумінгових тарифів. Далі потрібно дочекатися позитивної оцінки Єврокомісії та рішення про офіційний вступ до політики Roam like at Home.

Що зможуть українці після початку дії закону:

користуватися єдиним тарифом в Україні та в ЄС;

не платити додатково за дзвінки й інтернет у 27 країнах ЄС;

залишатися на зв’язку без «роумінгового стресу»;

«Підписання закону наблизило Україну до Єдиного цифрового ринку ЄС та посилило шанси на приєднання до політики RLAH. Крім роумінгу, закон дає змогу ефективніше взаємодіяти українським та європейським компаніям; посилює повноваження регулятора (НКЕК) для захисту прав користувачів і забезпечення якісного зв’язку», – заявив Федоров.

RLAH (Roam Like At Home) – це послуга, яка дозволяє українцям користуватися роумінгом в країнах Європейського Союзу за такими ж тарифами, як і вдома, тобто без додаткової плати за роумінг. Це означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних будуть включені у домашній пакет послуг.

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який наближає Україну до переговорів з Європейським Союзом про включення країни до ініціативи Roam like at home (RLAH). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації. Як зазначили у Мінцифри, українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом.