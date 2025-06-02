Зеленський підписав закон для приєднання України до роумінгового простору ЄС
Федоров: Українці користуватимуться мобільним зв’язком у ЄС без додаткових роумінгових тарифів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який наближає Україну до єдиного роумінгу з ЄС. Як передає «Главком», про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що українці користуватимуться мобільним зв’язком у ЄС без додаткових роумінгових тарифів. Далі потрібно дочекатися позитивної оцінки Єврокомісії та рішення про офіційний вступ до політики Roam like at Home.
Що зможуть українці після початку дії закону:
- користуватися єдиним тарифом в Україні та в ЄС;
- не платити додатково за дзвінки й інтернет у 27 країнах ЄС;
- залишатися на зв’язку без «роумінгового стресу»;
«Підписання закону наблизило Україну до Єдиного цифрового ринку ЄС та посилило шанси на приєднання до політики RLAH. Крім роумінгу, закон дає змогу ефективніше взаємодіяти українським та європейським компаніям; посилює повноваження регулятора (НКЕК) для захисту прав користувачів і забезпечення якісного зв’язку», – заявив Федоров.
Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який наближає Україну до переговорів з Європейським Союзом про включення країни до ініціативи Roam like at home (RLAH). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації. Як зазначили у Мінцифри, українці зможуть користуватися тарифами свого оператора й не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС і після завершення воєнного стану.
Нагадаємо, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом.
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