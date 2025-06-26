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Парламент Польщі скасував заборону на протипіхотні міни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Парламент Польщі скасував заборону на протипіхотні міни
Польща буде використовувати протипіхотні міни як елемент оборонних укріплень «Східний щит» 
фото з відкритих джерел

П'ята країна Європи вирішила відмовитися від заборони протипіхотних мін

Сейм (нижня палата парламенту Польщі – «Главком») проголосував за вихід з Оттавської конвенції – угоди про заборону використовувати протипіхотні міни. Як повідомляє «Главком» про це пише WNP.

Законопроєкт буде передано до верхньої палати польського законодавчого органу – Сенату. «Польща не може бути піддана жодним обмеженням, які б завадили нам захищати свою Батьківщину», – сказав віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

У березні 2025 року в Польщі заявили, що будуть використовувати протипіхотні міни як елемент оборонних укріплень «Східний щит» на кордоні з Росією та Білоруссю. Польща оголосила про реалізацію програми «Східний щит» вартістю близько $2,6 млрд у 2024 році. Вона передбачає будівництво укріплень та огорож, розміщення систем моніторингу, а також зміну форми рельєфу та висадку спеціальних лісових насаджень уздовж 400-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю.

Як уточнював начальник Головного штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула, військові також підготують місцевість для створення мінних полів, а міни розставлять «тільки тоді, коли ми впевнені у неминучості війни».

Припинити керуватись конвенцією вирішили ще чотири країни Європи. Латвія залишила угоду в квітні, пов'язавши це з погіршенням регіональної безпеки. У червні також парламент Фінляндії проголосував за вихід із договору.

Москва стверджує, що поділяє цілі та завдання Оттавської конвенції, але приєднання до неї вважає недоцільним.«Протипіхотні міни залишаються ефективним та маловитратним засобом забезпечення безпеки російських кордонів» – так країна мотивувала свою відмову від участі в угоді.

Учасники Оттавської конвенції зобов'язуються не застосовувати, не розробляти, не виробляти, не купувати, не накопичувати, не зберігати та не передавати іншим сторонам протипіхотні міни. Учасники також повинні щорічно повідомляти про свої запаси та перебіг програми їх знищення. Документ ратифікували 164 країни. Крім країни-агресорки Росії, серед 34 держав, що не приєдналися, – США і Китай. Польща підписала Оттавську конвенцію у 1999 році, але ратифікувала її у 2012 році, а членом стала з наступного року. Країна знищила всі свої запаси протипіхотних мін протягом трьох років.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща виходять з конвенції про заборону протипіхотних мін Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція.

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Теги: Оттавська конвенція Польща міни

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