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Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців
Рішення було ухвалено на саміті в Брюсселі в четвер
фото з відкритих джерел

Рішення було ухвалено на саміті в Брюсселі

Лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців через війну в Україні. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

Як пише агенство, про це повідомили два чиновники ЄС на умовах анонімності.

Країни Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, однак погодили продовження чинних обмежувальних заходів ще на шість місяців.

Рішення було ухвалено на саміті в Брюсселі.

Глава Європейської Ради Антоніу Кошта своєю чергою заявив, що Євросоюз продовжує працювати над 18-м пакетом санкцій проти Росії. Крім цього, саміт ЄС доручив Єврокомісії підготувати план фінансування мілітарних програм спільноти до жовтня.

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. 

«Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета», – сказав Сійярто на брифінгу.

За словами глави МЗС Угорщини це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Пізніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо отримає від Брюсселя відповідні гарантії.

До слова, держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.

Ця заява прозвучала у середу, 25 червня, на полях саміту НАТО, де президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподівалися переконати Трампа запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Москви. 

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Теги: санкції Європейський союз

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