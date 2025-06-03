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Президент Польщі Навроцький зробив першу заяву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Президент Польщі Навроцький зробив першу заяву
Навроцький: Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов’язок
фото: Нова Польща

Політик подякував за кожен голос, підтримку та добре слово

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує гідно представляти країну на міжнародній арені та зосередиться на питаннях, які є важливими для громадян. Про це він написав у соцмережі X, передає «Главком».

Навроцький зазначив, що попереду важка виборча кампанія, яка була «часом жорстокою», але завдяки підтримці виборців він здобув перемогу.

«Завдяки вашим голосам я був обраний президентом Республіки Польща. Це велика відповідальність і обов’язок. Я приймаю це рішення зі смиренням і повагою», – зазначив він.

Політик подякував за кожен голос, підтримку, добре слово та жест, які, за його словами, стали важливою підтримкою в «надзвичайно складній битві за Польщу».

Навроцький переконаний, що його перемога свідчить про прагнення поляків жити в безпечній, економічно сильній країні, яка дбає про вразливі верстви населення та має вагу у міжнародних і трансатлантичних відносинах.

«Як глава держави я не залишу без уваги жодного питання, важливого для Польщі та поляків. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені», – додав Навроцький.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Теги: Польща Кароль Навроцький

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