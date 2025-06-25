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Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Головні новини ночі проти 25 червня
скриншот з відео

За попередніми даними, у Харкові, Куп'янську та Запоріжжі обійшлося без жертв

Росія обстріляла Харків, Куп'янськ та Запоріжжя, світові лідери на саміті НАТО зробили низку заяв про Україну, дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Харків 

Цієї ночі ворог чергове атакував Харків ударними дронами. За повдіомленням прокуратури, Харків опинився під атакою ударних дронів близько другої ночі. Росіяни використали сім БпЛА типу «шахед».

Наразі відомо про влучання в одну багатоповерхівку, а також удар зафіксовано по цивільному підприємству. За попередніми даними, за медичною допомогою звернувся 64-річний чоловік.

Екстрені служби проводять огляд місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучання.

Запоріжжя

У ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю. 

Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.

Федоров зазначив, що росіяни завдали по Запоріжжю чотири удари. Ворог поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки.

Дістали поранень двоє чоловіків – 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу.

Куп'янськ

Куп'янськ цієї ночі опинився під атакою РФ. Окупанти завдали ударів авіабомбами.

За словами Синєгубова, в ніч на 25 червня російські терористи завдали удару по місту Куп’янськ.

Внаслідок влучання керованої авіабомби в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Дрони атакували завод з виробництва БпЛА у російському Таганрозі

У ніч проти 25 червня дрони атакували Ростовську область. Російські пабліки повідомили про вибухи на заводі «Атлант АЕРО», що розташований у Таганрозі.

За повідомленням очільника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, завод залучений до проектів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

«У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод «Атлант-Аеро». Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління», – написав він.

Як зазначають місцеві, на підприємстві пролунав гучний вибух, згодом зайнялась масштабна пожежа.

В.о. губернатора регіону Юрій Слюсар , що у Таганрозі внаслідок падіння БпЛА загорілась покрівля на місцевому стадіоні.

Саміт НАТО в Гаазі: заяви лідерів

Президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

«Попри те, що Україна вже понад три місяці дотримується режиму припинення вогню, запропонованого президентом Трампом, Росія й далі відмовляється від миру. Вона бомбить, вбиває, порушує міжнародне право і не несе відповідальності за свої дії. Росія не може безкарно продовжувати вбивати. Ми разом із партнерами і надалі тиснутимемо, щоб досягти стійкого й надійного миру в Україні», – написав Макрон.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має завершитися.

Рубіо написав: «На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз наголосив: військового вирішення не існує – лише дипломатичне».

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом на полях саміту НАТО та заявив, що війна Путіна в Україні чітко показала, наскільки критичною є безпека Балтії для сили НАТО.

Тим часом лунали й інші заяви від політиків. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Зеленського та заявив, що Європейський Союз був заснований для забезпечення миру та добробуту своїх держав-членів.

«Прийняття країни, яка перебуває у стані війни з Росією, негайно втягне ЄС у прямий конфлікт. Несправедливо очікувати, що якась із держав-членів піде на такий ризик», – написав він.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав, що президент Зеленський не братиме участі в офіційному саміті 25 червня. 

«Від 2022 року це перший випадок, коли фокус саміту не зосереджено на збільшенні підтримки Україні, а на колективному зміцненні та розвитку обороноздатності союзників. Нарешті, більше не панує повністю штучний підхід, згідно з яким захист НАТО означає захист України. Переміг здоровий глузд: НАТО – це захист союзників», –написав Сіярто.

Цьогоріч на саміті НАТО відбулось тільки засідання Ради НАТО-Україна за участі Зеленського. «Показово, що українцям вдалося досягти лише цього», – продовжив глава угорського МЗС.

Трамп та Ердоган зустрілись на полях саміту НАТО. Ердоган наголосив «на важливості тісного діалогу для якнайшвидшого мирного врегулювання війни між Росією та Україною».

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