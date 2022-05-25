Рашисти стверджують, що Україна обстріляла порожнє село на Бєлгородщині

Внаслідок обстрілу у селі, звідки вивезли усіх людей, раптом виявився один поранений

Влада Бєлгородської області стверджує, що з території України було обстріляне прикордонне село Журавлівка. Про це у Telegram-каналі написав губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков.

За словами керівника російського регіону, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять обійсть. Гладков зазначив, що село – як і сусідня Нехотіївка – нібито було повністю евакуйоване ще кілька тижнів тому, але при цьому у ньому виявили одного пораненого. Постраждалим є молодий чоловік, який отримав глибоке осколочне поранення.

«Поки що не розуміємо, як він опинився у селі», – відверто зізнався губернатор.

Сам очільник регіону отримав інформацію від голови поселення Анжеліки Самойлової.

Нагадаємо, що прикордоння у Бєлгородській області за останні два місяці неодноразово обстрілювалося невстановленими військовими підрозділами.

Зокрема, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Пізніше у Бєлгородській області сталося ще кілька інцидентів. Так, вибухи у Бєлгороді були чутні 28 квітня.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

11 травня було обстріляне прикордонне село Солохи, під час обстрілу, як повідомив губернатор регіону, загинула одна людина.

17 травня влада заявила про обстріл села Безімено. Там виявили одного постраждалого.