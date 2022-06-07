Перше місто Росії зупиняє громадський транспорт через санкції

У російському Бєлгороді через зношеність мережі зупиняють тролейбуси

Тролейбуси в Бєлгороді зношені на 95%, контактна мережа повністю зношена і трудові договори із працівниками парку планується розірвати 30 серпня. Міські тролейбуси перестануть обслуговувати маршрути вже 1 липня. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

На зустрічі з працівниками тролейбусного парку директор ЄТК Олександр Дударенко заявив, що тролейбусний парк став непридатним для використання. Чиновник зізнався, що контактна мережа вся зношена.

«Провели аналіз, з’ясувалося, що з усіх кабелів, які ми маємо, залишився лише один. Якщо цей кабель обірветься, вся електромережа стане. Все місто зупиниться. Ремонтувати дорого, а вся контактна мережа, що падає зверху, також зношена та призводить до аварій», – цитує Дударенка видання.

Також Олександр Дударенко сказав, що тролейбуси у Білгороді зношені на 95%. За даними видання, наразі у Бєлгороді працює 23 тролейбуси з наявних 38. Вони обслуговують три маршрути і у 2021 році перевезли майже 3 мільйони пасажирів.

Тим часом квітень став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії. За даними Росстату, виробництво впало на 85,4%.

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