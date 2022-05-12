У Бєлгороді знову вибухи: кажуть, працює ППО (відео)

«Хлопки» у сусідів стаються все частіше

Влада регіону напередодні звинуватила Україну в обстрілі

Уночі 12 травня у російському Бєлгороді знову лунали вибухи.

У соцмережах мешканці поширили відео вогняних спалахів над містом.

Імовірно, працювала система протиповітряної оборони.

Увечері 11 травня село Солохи, що у Бєлгородській області Росії, було обстріляне. Пізніше бєлгородський губернатор заявив, що внаслідок обстрілу є жертви – одна людина померла в машині «швидкої». Поранення отримали три особи.

Згодом вдала Бєлгорода заявила: «Населення села Солохи буде вивезено у безпечне місце».

Також у соцмережах опублікували фото начебто «обстрілу» села.

Нагадаємо, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Пізніше у Бєлгородській області сталося ще кілька інцидентів. Так, вибухи у Бєлгороді були чутні 28 квітня.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.