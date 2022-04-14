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    У Бєлгородській області російський військовий розстріляв колег – ЗМІ

    Про причини стрілянини у військовій частині не повідомляють - У Бєлгородській області російський військовий розстріляв колег – ЗМІ
    Про причини стрілянини у військовій частині не повідомляють
    фото з відкритих джерел

    Старший прапорщик, який вчинив стрілянину, начебто був нетверезим

    У сусідній з Україною Бєлгородській області РФ 42-річний старший прапорщик відкрив вогонь із табельного пістолета Макарова, поранивши двох колег. Один з них помер від ран на місці стрілянини. Про це повідомив у середу, 13 квітня, Telegram-канал Astra, який об’єднує незалежних російських журналістів, що зазнали цензури або переслідування в Росії.

    Згідно з опублікованою інформацією, інцидент трапився напередодні в обідню пору. Старший прапорщик, який вчинив стрілянину, начебто був нетверезим. Від куль, випущених із його табельного пістолета, постраждали двоє єфрейторів віком 21 та 24 роки. Один з них на місці пригоди помер внаслідок поранень.

    У повідомленні йдеться, що підозрюваний служить у 423-му гвардійському мотострілецькому полку Кантемирівської дивізії, яка у звичайний час базується в підмосковному Наро-Фомінську.

    Як відомо, зараз у Бєлгородській області, яка межує з Україною і через яку здійснювалося вторгнення після початку повномасштабної війни, дислокуються десятки підрозділів російської армії з різних регіонів Росії.

    Представники збройних сил РФ та інші офіційні особи ситуацію наразі не коментували.

    Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії паніка: оголошено набір добровольців.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгородській області російський військовий розстріляв колег – ЗМІ