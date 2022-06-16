У Бєлгороді «зник» ресторан української кухні (фото)

Ресторан української кухні у Бєлгороді втратив згадку про Україну на вивісці

Слова про українську кухню були зняті з ресторану «Корчма» без жодних пояснень

Вивіска «Ресторан української кухні» у російському Бєлгороді пройшла процедуру «денацифікації». З вивіски прибрали згадку про Україну. Про це повідомляє місцеве видання «Бел.ру».

У Бєлгороді функціонує кілька ресторанів української кухні під брендом «Корчма». На одному із них з вивіски були зняті слова «української кухні».

Хто саме провів цю деукраїнізацію закладу, поки що невідомо.

Зазначимо, що інтернет-ресурси мережі ресторанів зберігають згадку про українську кухню закладів.

Визначення «мережа ресторанів української кухні» залишається як у Instagram «Корчми»…

…так і на сторінці у російській соцмережі «Вконтакте».

Нагадаємо, що у російському місті Новоросійськ обурення викликала вивіска на м’ясних крамниці «Za м’ясом».

Жителі міста побачили у ній глузування із «гарматного м’яса», на яке перетворилася російська армія на фронтах боїв в Україні.