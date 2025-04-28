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У Грузії припиняє мовлення найбільший опозиційний телеканал Mtavari

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Грузії припиняє мовлення найбільший опозиційний телеканал Mtavari
Гендиректор телеканалу Георгій Габунія неодноразово говорив про фінансові проблеми у компанії
фото: Netgazeti

У телеканалу накопичилися борги на понад 25 млн ларі через «фінансові махінації» засновника каналу

У Грузії остаточно закривається опозиційний телеканал «Мтаварі», який працював з 2019 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новости Грузия та Эхо Кавказа.

28 квітня співробітники «Мтаварі» отримали повідомлення від керівництва про те, що з 1 травня телеканал остаточно припиняє мовлення, та розповіли про це у соцмережах.

«Мтаварі» з 15 лютого він не здійснював прямих ефірів. Деякий час транслювали записи старих програм та серіали, але згодом припинились і ці випуски.

Гендиректор телеканалу Георгій Габунія неодноразово говорив про фінансові проблеми у компанії та звинувачував у штучному створенні цієї кризи співкерівника Георгія Курдадзе. У січні «Мтаварі» поширив заяву про те, що співзасновник телеканалу Заза Окуашвілі «йде шляхом, характерним для російського режиму» і поступово створює умови для закриття каналу.

Зокрема, стверджували, що Окуашвілі й Курдадзе блокують грошові перекази надавачам послуг, через що телеканал залишився без спонсорів і рекламодавців та втратив можливість вести прямі ефіри. В команді Габунія побачили у цьому змову Окуашвілі з партією влади «Грузинська мрія».

Водночас Курдадзе заявив, що у телеканалу накопичилися борги на понад 25 млн ларі через «фінансові махінації» засновника каналу Ніки Гварамія.

«Мтаварі» мовив з вересня 2019 року, компанію заснував колишній гендиректор «Руставі 2» Ніка Гварамія. У травні 2020 року Гварамія і співвласник каналу Кахабер Анджапарідзе передали 40% акцій компаніям, заснованим Зазою Окуашвілі. В лютому 2024 року Гварамія передав 12% акцій своїй дружині і пішов з посади гендиректора, його замінив Габунія.

Гварамія після появи новин про остаточне закриття каналу закликав до оптимізму.

«Закрився Mtavari, відкриється новий. Інакше не буде, я знаю і вірю. Головне – щоб не закрили країну, тому що тоді щось відкривати чи закривати не буде сенсу», – відреагував він у своїх соцмережах.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає посаду голови владної партії країни «Грузинська мрія» і йде з політики.

«Почесну місію, яка була покладена на мене, коли я повернувся в політику, спочатку був призначений міністром оборони, потім прем’єр-міністром вдруге і, нарешті, обраний головою партії, я, на мій погляд, виконав. Зараз я більше не бачу необхідності залишатися на посаді голови партії і в політиці в цілому… Я продовжу служити своїй країні з іншої позиції», – сказав він.

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Теги: Грузія телебачення

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