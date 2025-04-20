МЗС України відреагувало на скандальну трансляцію Fox News

В МЗС України відреагували на скандальну трансляцію американського каналу Fox News

Fox News транслював богослужіння з Путіним і Кирилом у Москві

В МЗС України відреагували на скандальну трансляцію американського каналу Fox News. Телеканал під час трансляції великоднього богослужіння позначив Київ як частину Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

«Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив помилку», – повідомив Тихий.

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Як відомо, американський телеканал Fox News та медіа-союзник Дональда Трампа на Великдень транслював богослужіння російського патріарха Кирила. Під час тривалої трансляції на відео глядачам показали одразу декілька «віконець» з паралельними трансляціями у різних країнах. Телеканал допустив грубу помилку, позначивши Київ як частину Росії.

Нагадаємо, Fox News під час трансляції великоднього богослужіння російського патріарха Кирила позначив Київ як частину Росії.

До слова, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній оприлюднив Пасхальне послання преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України.