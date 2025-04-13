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У Грузії двоє чоловіків вимагали з українця $180 тис. та погрожували вбити його дружину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Грузії двоє чоловіків вимагали з українця $180 тис. та погрожували вбити його дружину
Зловмисників затримала поліція
фото з відкритих джерел

Одним зі зловмисників виявився громадянин України

У Грузіїі правоохоронці затримали двох чоловіків, які вимагали в українця $180 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsGeorgia.

Зазначається, що їх було затримано в Аджарії. Одним зі зловмисників виявився 44-річний громадянин України, а інший раніше судимий 38-річний громадянин Грузії.

Вони вимагали у 34-річного чоловіка $180 тис. та казали, щоб він змінив свої свідчення у справі, що розглядає український суд. В іншому випадку, зловмисники погрожували вбити чоловіка та його дружину.

Їх було затримано, коли чоловіки намагались виїхати з Грузії до Туреччини. За злочин вони можуть отримати термін ув'язнення до семи років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у місті затримали двох депутатів та «кримінального авторитета», які вимагали $60 тис. у ексзаступника мера. За словами словмисників, чоловік заборгував їм цю суму.

До слова, у Вінниці повідомлено про підозру двом чоловікам, які вимагали гроші у малозабезпечених сімей. 

Чоловіки розробили схему для незаконного збагачення, вимагали від малозабезпеченого подружжя купити або продати частку квартири на невигідних умовах.

Також ми писали, що у Києві затримано групу з чотирьох раніше засуджених чоловіків, які займались вибиванням боргів на замовлення. 

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Теги: гроші Грузія злочин погрози

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