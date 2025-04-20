Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео)

Fox News під час трансляції великоднього богослужіння російського патріарха Кирила позначив Київ як частину Росії

Американський телеканал Fox News та медіа-союзник Дональда Трампа на Великдень транслював богослужіння російського патріарха Кирила. Під час тривалої трансляції на відео глядачам показали одразу декілька «віконець» з паралельними трансляціями у різних країнах. Телеканал допустив грубу помилку, позначивши Київ як частину Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на транслянцію Fox News.

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Трансляція патріарха Кирила, відомого своєю рішучою підтримкою війни в Україні, відбулась паралельно з зображенням трансляції Пасхального Богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі.

Fox News під час трансляції великоднього богослужіння російського патріарха Кирила позначив столицю Незалежної України Київ, як частину Росії pic.twitter.com/ddSFeIxAUA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 20, 2025

Також під час богослужіння Кирило зробив ряд цинічних заяв. Під час богослужіння Кирило закликав до «встановлення міцного і справедливого миру на величезних просторах історичної Русі», - повідомили в РІА, маючи на увазі середньовічну територію, яка охоплювала частини нинішньої України, Білорусі та Росії.

«Як чудово сказано: не роби іншому зла і не поводься з іншими так, як не хочеш, щоб ставилися до тебе», – цитує Кирила агентство ТАСС.

«Якби люди дотримувалися цієї святкової заповіді, то життя було б зовсім іншим: і сімейним, і громадським, і, скажу так, міждержавним», – заявив російський патріарх.

Нагадаємо, Росія не припиняє вогонь попри великоднє перемир'я, яке сама й запропонувала.

Також, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із великоднім привітанням, наголосивши на єдності народу та вірі у перемогу добра над злом. У своєму зверненні він підкреслив, що Великдень є символом відродження, надії та перемоги життя.