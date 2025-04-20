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Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео)
Телеканал допустив грубу помилку, позначивши Київ як частину Росії
фото: скріншот з відео

Fox News під час трансляції великоднього богослужіння російського патріарха Кирила позначив Київ як частину Росії

Американський телеканал Fox News та медіа-союзник Дональда Трампа на Великдень транслював богослужіння російського патріарха Кирила. Під час тривалої трансляції на відео глядачам показали одразу декілька «віконець» з паралельними трансляціями у різних країнах. Телеканал допустив грубу помилку, позначивши Київ як частину Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на транслянцію Fox News.

Fox News назвав Київ російським під час Великодньої трансляції (відео) фото 1
скріншот

Трансляція патріарха Кирила, відомого своєю рішучою підтримкою війни в Україні, відбулась паралельно з зображенням трансляції Пасхального Богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі.

Також під час богослужіння Кирило зробив ряд цинічних заяв. Під час богослужіння Кирило закликав до «встановлення міцного і справедливого миру на величезних просторах історичної Русі», - повідомили в РІА, маючи на увазі середньовічну територію, яка охоплювала частини нинішньої України, Білорусі та Росії.

«Як чудово сказано: не роби іншому зла і не поводься з іншими так, як не хочеш, щоб ставилися до тебе», – цитує Кирила агентство ТАСС.

«Якби люди дотримувалися цієї святкової заповіді, то життя було б зовсім іншим: і сімейним, і громадським, і, скажу так, міждержавним», – заявив російський патріарх.

Нагадаємо, Росія не припиняє вогонь попри великоднє перемир'я, яке сама й запропонувала. 

Також, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із великоднім привітанням, наголосивши на єдності народу та вірі у перемогу добра над злом. У своєму зверненні він підкреслив, що Великдень є символом відродження, надії та перемоги життя. 

 

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Теги: Великдень 2025 телебачення США росія патріарх кирило

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