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Голова правлячої партії Грузії йде з політики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Голова правлячої партії Грузії йде з політики
Експрем’єр Грузії брав участь у діяльності «Грузинської мрії» з моменту її заснування
фото з відкритих джерел

Гарібашвілі: Зараз я більше не бачу необхідності залишатися на посаді голови партії і в політиці в цілому

Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі залишає посаду голови владної партії країни «Грузинська мрія» і йде з політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ехо Кавказу».

«Почесну місію, яка була покладена на мене, коли я повернувся в політику, спочатку був призначений міністром оборони, потім прем’єр-міністром вдруге і, нарешті, обраний головою партії, я, на мій погляд, виконав. Зараз я більше не бачу необхідності залишатися на посаді голови партії і в політиці в цілому… Я продовжу служити своїй країні з іншої позиції», – сказав він.

Гарібашвілі брав участь у діяльності «Грузинської мрії» з моменту її заснування у 2012 році Бідзіною Іванішвілі. У тому ж році він працював над підготовкою партії до парламентських виборів, на яких політичне об’єднання отримало 85 мандатів.

Від листопада 2013 року по грудень 2015 року Гарібашвілі обіймав посаду прем’єр-міністра Грузії. У лютому 2021 року він знову очолив кабінет міністрів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він заявив, що Грузія не підтримає санкції проти РФ через «прагматичні міркування».

У січні 2024 року Іраклій Гарібашвілі заявив про звільнення з посади прем’єр-міністра, після чого очолив партію «Грузинська мрія». Політик не уточнив, хто тепер обійме посаду голови владної партії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.

Раніше колишній прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Україна прагне, щоб війна перекинулася на територію його країни. Гарібашвілі вважає, що українська влада намагається відкрити другий фронт для того, щоб втягнути Грузію у війну з Росією.

До слова, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

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Теги: Грузія

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