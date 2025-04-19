Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія
фото ілюстративне

Причину відключення електропостачання по всій країні поки не уточнюють

У Тбілісі та по всій території Грузії була обмежена подача електроенергії через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Эхо Кавказа.

Як зазначили у «Державній електросистемі Грузії»,  електропостачання поступово відновлюють, але причини аварії не уточнюють.

Через аварійне відключення електроенергії перша лінія столичного метро тимчасово не обслуговує пасажирів. Як заявляють у Тбіліській транспортній компанії, метро відновить роботу в звичайному режимі одразу після поновлення подачі електроенергії.

Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія, повідомили у компанії «Чорноморенерго».

Як зазначили у Тбіліській електророзподільній компанії Теласі, електропостачання планують відновити у другій половині дня.

Масштабний блекаут у Грузії вже відбувався у ніч проти 9 квітня.

Нагадаємо, Грузія скоротила термін безвізового перебування українців. Термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

Читайте також:

Теги: Грузія електроенергія блекаут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисників затримала поліція
У Грузії двоє чоловіків вимагали з українця $180 тис. та погрожували вбити його дружину
13 квiтня, 09:55
Буславець наголосила, що однією з ключових причин накопичення боргів є наявність категорії хронічних неплатників, яких не можна відключити
Хронічні борги руйнують ринок електроенергії та блокують інвестиції – ексміністерка
11 квiтня, 12:29
Український ринок газу поки що не інтегрований у європейський
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
10 квiтня, 15:49
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні
Споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
7 квiтня, 10:53
За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів
За дві доби ДТЕК повернув світло 21 тис. домогосподарств після обстрілів
7 квiтня, 07:52
Конеченков розповів, що законопроєктом пропонується надати можливість не сплачувати ПДВ та імпортне мито при ввезенні в Україну обладнання для вітроенергетики
Будівництво вітроенергетики треба прискорити податковими стимулами – інвестори
29 березня, 14:16
Для розвитку зеленої енергетики в Україні проблема боргів має бути вирішена повністю, вважає Євтушенко
Інвестори отримують збитки через недоплату 25 млрд грн за зелену енергію – керуючий партнер UDP Renewables
25 березня, 14:53
Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії. Депутатка вказала на ризик
Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії. Депутатка вказала на ризик
23 березня, 14:59
Аеропорт «Хітроу» зачинено через велику пожежу на електропідстанції поблизу
Один із найзавантаженіших аеропортів світу закрився через масштабну пожежу на електропідстанції
21 березня, 05:06

Соціум

Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів
Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постраждав від пожежі
Канада: Музей української культури й побуту під відкритим небом постраждав від пожежі
У Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у жінки
У Мексиці зафіксовано перший випадок міазу у жінки
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі
Посланець Путіна гучно говорить про мир... емодзі «голуб миру» заполонив його соцмережі
У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні
У Конго щонайменше 148 людей загинули під час пожежі на судні
Українські міста стали російськими. Корейська авіакомпанія потрапила у скандал
Українські міста стали російськими. Корейська авіакомпанія потрапила у скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
59K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
50K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
13K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
12K
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua