Блекаут у Грузії залишив без електропостачання більшість регіонів

Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія

Причину відключення електропостачання по всій країні поки не уточнюють

У Тбілісі та по всій території Грузії була обмежена подача електроенергії через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Эхо Кавказа.

Як зазначили у «Державній електросистемі Грузії», електропостачання поступово відновлюють, але причини аварії не уточнюють.

Через аварійне відключення електроенергії перша лінія столичного метро тимчасово не обслуговує пасажирів. Як заявляють у Тбіліській транспортній компанії, метро відновить роботу в звичайному режимі одразу після поновлення подачі електроенергії.

Внаслідок аварії було знеструмлено також енергосистему самопроголошеної республіки Абхазія, повідомили у компанії «Чорноморенерго».

Як зазначили у Тбіліській електророзподільній компанії Теласі, електропостачання планують відновити у другій половині дня.

Масштабний блекаут у Грузії вже відбувався у ніч проти 9 квітня.

Нагадаємо, Грузія скоротила термін безвізового перебування українців. Термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року. Відповідні зміни до постанови уряду №255 від 5 червня 2015 року «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати до Грузії без віз». вніс прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.



