Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій
фото з відкритих джерел

Нічні та ранкові богослужіння на Великдень транслюватимуть онлайн

Великодні богослужіння 2025 року в Україні можна буде переглянути онлайн, що дозволить вірянам долучитися до святкування, не виходячи з дому. У ніч з 19 на 20 квітня та вранці 20 квітня в українських церквах відбудуться святкові Великодні богослужіння, передає «Главком».

Розклад онлайн-трансляцій 

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 14:30 у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Урочиста церемонія проходить кожного року і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа. 

Традиційно церемонія відбувається у переддень Великодня у Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа.

Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.

Читайте також:

Теги: телебачення радіо Великдень 2025 Facebook YouTube

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
16 квiтня, 10:29
Релігійні свята у квітні 2025 року
Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
29 березня, 07:56
Верхівка паски коштує 44,99 грн
Хіт Великодня. В українських магазинах продаються верхівки пасок: реакція мережі
10 квiтня, 12:43
Маршрут обслуговуватиме електропоїзд з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг за популярним маршрутом до великодніх свят
11 квiтня, 10:43
Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
10 квiтня, 11:56
Трамп виголосив промову під час заходу
Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі
17 квiтня, 03:54
Драбинко: Паска — це повноцінний здобний пасхальний хліб, який випікається з любов’ю
Верхівки пасок: новий маркетинговий тренд чи виклик традиціям? Роз'яснення митрополита Драбинка
18 квiтня, 21:38
Google регулярно створює Doodle для відзначення важливих свят
Google здивував святковою анімацією до Великодня 2025
Вчора, 10:39
Поливати паски глазур’ю почали лише з XIX століття
Паска з глазур’ю – не українська? Відомий письменник відреагував на сварки в соцмережі
18 квiтня, 12:19

Суспільство

20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі розпочалось Великоднє богослужіння: трансляція
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій
Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій
Бої на фронті досі тривають – керівник ЦПД Андрій Коваленко
Бої на фронті досі тривають – керівник ЦПД Андрій Коваленко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
336K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
84K
«Закривайте вікна». Експерт зі зв’язку попередив про небезпеку оптоволоконних дронів
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
68K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
60K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua