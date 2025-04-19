Де дивитися онлайн Великодні богослужіння 2025: розклад трансляцій

Нічні та ранкові богослужіння на Великдень транслюватимуть онлайн

Великодні богослужіння 2025 року в Україні можна буде переглянути онлайн, що дозволить вірянам долучитися до святкування, не виходячи з дому. У ніч з 19 на 20 квітня та вранці 20 квітня в українських церквах відбудуться святкові Великодні богослужіння, передає «Главком».

Розклад онлайн-трансляцій

19 квітня о 23:00 розпочалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору та транслюється на YouTube-каналі ПЦУ, Facebook, телеканалі «Суспільне Культура» та «Українському Радіо»;

20 квітня о 06:00 богослужіння також відбудеться в Києво-Печерській лаврі ПЦУ;

20 квітня о 07:00 Великодня літургія УГКЦ розпочнетьсяу Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Транслюється на «Живе телебачення», «Суспільне Культура» та «Українському Радіо»;

Об 11:30 святу Месу Римо-католицької церкви з Ватикану покаже телеканал EWTN.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, близько 14:30 у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Урочиста церемонія проходить кожного року і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Традиційно церемонія відбувається у переддень Великодня у Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа.

Великдень вважається найважливішим християнським святом, яке виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над Смертю та вічним Забуттям. У Воскресінні бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування.