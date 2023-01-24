У США стурбовані тим, що китайські державні компанії можуть допомагати Росії у війні

Американці намагаються з’ясувати, чи знає офіційний Пекін про можливу свідому допомогу китайських підприємств Росії у її військових діях на території України

Адміністрація президента США Джо Байдена надала уряду Китаю докази того, що деякі китайські державні компанії можуть допомагати Росії у військових діях в Україні. Американські посадовці намагаються з’ясувати, чи знає офіційний Пекін про цю діяльність, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Може йтися про військову та економічну допомогу, яка фактично означає ухилення від режиму санкцій, які США та їх союзники запровадили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Джерела, знайомі з думкою адміністрації американського президента, охарактеризували діяльність китайських державних підприємств як свідому допомогу Росії у її військових діях. Втім, вони не уточнюють, які саме докази має Білий Дім на підтримку цієї версії.

У США також занепокоєні тим, що російсько-китайські стосунки нині доволі тісні, і Піднебесна робить для підтримки країни-агресора більше, ніж раніше. Це підриває стратегію Сполучених Штатів, яка базується на ізоляції російського уряду, послабленні його економіки та перешкоджанні військовим зусиллям, пише Bloomberg.

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Нагадаємо, що наприкінці 2022 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна має намір поглиблювати співпрацю з Росією.

У відповідь Вашингтон нагадав Китаю, якими будуть наслідки у разі допомоги Росії у систематичному ухилянні від санкцій США.

Китай лишається одним з найбільших світових імпортерів російської нафти та називає західні санкції проти країни-агресора незаконними і односторонніми.