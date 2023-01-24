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У США стурбовані тим, що китайські державні компанії можуть допомагати Росії у війні

glavcom.ua
У США стурбовані тим, що китайські державні компанії можуть допомагати Росії у війні
Білий Дім занепокоєний поглибленням співпраці Росії та Китаю
фото з відкритих джерел

Американці намагаються з’ясувати, чи знає офіційний Пекін про можливу свідому допомогу китайських підприємств Росії у її військових діях на території України

Адміністрація президента США Джо Байдена надала уряду Китаю докази того, що деякі китайські державні компанії можуть допомагати Росії у військових діях в Україні. Американські посадовці намагаються з’ясувати, чи знає офіційний Пекін про цю діяльність, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Може йтися про військову та економічну допомогу, яка фактично означає ухилення від режиму санкцій, які США та їх союзники запровадили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Джерела, знайомі з думкою адміністрації американського президента, охарактеризували діяльність китайських державних підприємств як свідому допомогу Росії у її військових діях. Втім, вони не уточнюють, які саме докази має Білий Дім на підтримку цієї версії.

У США також занепокоєні тим, що російсько-китайські стосунки нині доволі тісні, і Піднебесна робить для підтримки країни-агресора більше, ніж раніше. Це підриває стратегію Сполучених Штатів, яка базується на ізоляції російського уряду, послабленні його економіки та перешкоджанні військовим зусиллям, пише Bloomberg.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна має намір поглиблювати співпрацю з Росією.

У відповідь Вашингтон нагадав Китаю, якими будуть наслідки у разі допомоги Росії у систематичному ухилянні від санкцій США.

Китай лишається одним з найбільших світових імпортерів російської нафти та називає західні санкції проти країни-агресора незаконними і односторонніми.

Теги: США санкції Китай

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