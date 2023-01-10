Співпраця Китаю та РФ: США пригрозили наслідками
Прайс заявив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, «якою буде ціна», якщо Пекін вирішить допомогти Росії
США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу. Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.
«Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які російські запити допомоги у сфері безпеки», – сказав Прайс.
Він також підкреслив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, «якою буде ціна», якщо Пекін вирішить допомогти Росії у систематичному ухилянні від санкцій США чи захоче надати допомогу у сфері безпеки, яка потім буде використана Росією для війни в Україні.
Нагадаємо, американський незалежний сенатор Ангус Кінг, який минулого тижня зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві, заявив, що дії Володимира Путіна в Україні нагадують нацистського диктатора Адольфа Гітлера.
Відзначимо, наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 20 січня.
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