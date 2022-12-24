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У Воронезькій області пролунали тривожні сирени (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Воронезькій області пролунали тривожні сирени (відео)
У Воронежі вмикали сирену повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Сирени цивільної оборони звучали три хвилини

У російських містах знову почала лунати повітряна тривога. Сьогодні, 24 грудня, сирену було чутно у Воронезькій області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повітряна тривога у місті лунала близько 10 ранку. 

Зазначається, що сирени цивільної оборони звучали три хвилини.

У регіональному уряді окупантів пояснили, що проводилося тренування сил та засобів захисту населення.

«У Воронежі все спокійно, як і було», –- повідомили в пресслужбі мерії Воронежа.

«Це пов'язано виключно з тренуванням сил і засобів захисту населення. Жодної реальної загрози населенню Воронезької області немає і не спостерігається. Просимо вибачення у всіх, для кого подібне тренування викликало занепокоєння. Будьте впевнені, можна зберігати спокій», – повідомили в облуряд Воронезької області.

Нагадаємо, раніше готовність систем оповіщення перевіряли не тільки у Воронежі. а й у Петербурзі.

Пропагандисти кажуть, що системи оповіщення перевірятимуть у рамках доручень Володимира Путіна «з питань підвищення ефективності реагування органів влади у зв'язку із проведенням «спеціальної воєнної операції».

До слова, у ніч на 5 грудня у країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

На обох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс». Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1 тис. км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1 тис. км по містах України в будь-якій точці нашої держави.

 

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Теги: аеродром тривога відео населення безпілотник

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