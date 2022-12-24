Садовий розповів, як магія Львова діє на російськомовних переселенців

«Самі переходять на українську»

Коли у Львів приїжджають люди зі сходу, то на третій день переходять на українську. Бо вони бачать, що їх поважають, і вважають за честь вчити мову. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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«Українська – моя рідна мова, але я є категоричним противником тиску», – пояснив очільник Львова.

За словами Садового, треба розуміти, що російськомовні українці жили в інших реаліях, під різними впливами. Тож адресувати на їхню адресу не варто.

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«Сьогодні ситуація змінилася і кожен має спілкуватися українською. Якщо я можу комусь допомогти в цьому, то буду це робити», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, благодійна організація CORE Response, заснована голлівудським актором та режисером Шоном Пенном, надасть Львівській області понад мільйон доларів. Зокрема, кошти будуть спрямовані на допомогу переселенцям, які вимушено покинули свої домівки через розв'язану Росією війну.

Напередодні Садовий розповів, як релокація бізнесу оживила економіку Львова. Аби підприємства переїжджали до західної столиці, влада створила для них максимально комфортні умови.

Також міська рада Львова прийняла бюджет на наступний, 2023 рік. Західній столиці доведеться затягнути пасок, однак при цьому вона зможе суттєво допомогти армії.

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Раніше Садовий присоромив мерів, що не впоралися з президентськими «пунктами незламності». Львівська міська влада почала централізовано вибудовувати пункти обігріву для громадян ще з літа. Тому нинішнє підсилення на рівні Офісу президента сприйняла позитивно.