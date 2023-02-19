«ЄС роздмухує вогонь війни». Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну

Прем’єр Угорщини заявив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам

Очільник уряду Угорщини: «Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень»

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України. Про це він сказав під звернення до нації під гаслом «Мир і безпека», передає AP.

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Орбан зазначив, що ЄС «роздмухував вогонь війни», коли запровадив санкції проти Росії та надав Україні гроші та зброю, замість того, аби шукати мирних переговорів.

«Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні – це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша», – сказав Орбан.

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Також прем’єр назвав Угорщину частиною західного світу, але підкреслив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам.

«Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично ми рекомендуємо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну.

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Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.