Головна Світ Політика
search button user button menu button

«ЄС роздмухує вогонь війни». Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«ЄС роздмухує вогонь війни». Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
Прем’єр Угорщини заявив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам
фото з відкритих джерел

Очільник уряду Угорщини: «Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень»

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України. Про це він сказав під звернення до нації під гаслом «Мир і безпека», передає AP. 

Орбан зазначив, що ЄС «роздмухував вогонь війни», коли запровадив санкції проти Росії та надав Україні гроші та зброю, замість того, аби шукати мирних переговорів. 

«Коли Росія почала атаку, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні – це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами, які воюють одна проти одної. Це їхня війна, а не наша»,  – сказав Орбан.

Також прем’єр назвав Угорщину частиною західного світу, але підкреслив, що Будапешт не припинить відносини з РФ, бо це суперечить національним інтересам.

«Ми підтримуємо наші економічні відносини з Росією, і фактично ми рекомендуємо всьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну. 

Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Угорщина війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський у Брюсселі запросив Орбана відвідати Київ
Зеленський запросив Орбана до Києва: Офіс президента розкрив подробиці
Вчора, 13:26
Як Орбан уникав Зеленського на саміті ЄС (відео)
Як Орбан уникав Зеленського на саміті ЄС (відео)
9 лютого, 18:47
Прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами
Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
1 лютого, 09:57

Політика

Держсекретар США та топдипломат Китаю провели першу зустріч після збиття повітряної кулі
Держсекретар США та топдипломат Китаю провели першу зустріч після збиття повітряної кулі
«ЄС роздмухує вогонь війни». Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
«ЄС роздмухує вогонь війни». Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
Схоже, Кадиров відмовився приєднатися до нової атаки Пригожина на міноборони РФ – ISW
Схоже, Кадиров відмовився приєднатися до нової атаки Пригожина на міноборони РФ – ISW
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії
Три умови для звільнення українських територій: версія від президента Чехії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
16K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
9207
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
8325
Starlink в Україні: з Ілоном Маском «провели розмову»
7043
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
6083
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту