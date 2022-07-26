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    Політика

    Росія заявила про повне руйнування стосунків із Грецією

    Російський посол: співпраця між країною-окупанткою та Грецією припинена - Росія заявила про повне руйнування стосунків із Грецією
    Російський посол: співпраця між країною-окупанткою та Грецією припинена
    фото з відкритих джерел

    Афіни та Москва посварилися остаточно

    Посол Росії в Греції Андрій Маслов заявив, що зараз відносини Москви та Афін повністю зруйновані, співпраця та контакти відсутні. Про це він сказав в ефірі російського телеканалу.

    «З кінця лютого у нас повністю зруйновано двосторонні відносини, їх більше немає», – сказав Маслов.

    За його словами, з грецькою стороною «немає жодної співпраці, немає контактів».

    «Словом, буквально за лічені дні обнулилися всі напрацювання, весь багатий масив двосторонніх відносин, що був накопичений за багато десятиліть», – сказав російський дипломат.

    Нагадаємо, Греція від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну демонструє підтримку Києву. Зокрема, стало відомо, що Греція відправить в Україну радянське озброєння. Також Греція передасть зброю для ЗСУ.

    Також Греція заявила про відмову від російського газу.

    До слова, нещодавно Греція стала «небезпечною» для росіян: РФ виступила із заявою. Буцімто російська дипмісія в Греції щодня отримує скарги від росіян.

    Як відомо, у квітні Греція була серед країн ЄС, які вирішили вислати російських дипломатів 12 представників російської дипмісії.

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    Теги: росія окупанти дипломатія війна Греція посол Україна окупація #stoprussia
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    Росія заявила про повне руйнування стосунків із Грецією