Росія заявила про повне руйнування стосунків із Грецією
Афіни та Москва посварилися остаточно
Посол Росії в Греції Андрій Маслов заявив, що зараз відносини Москви та Афін повністю зруйновані, співпраця та контакти відсутні. Про це він сказав в ефірі російського телеканалу.
«З кінця лютого у нас повністю зруйновано двосторонні відносини, їх більше немає», – сказав Маслов.
За його словами, з грецькою стороною «немає жодної співпраці, немає контактів».
«Словом, буквально за лічені дні обнулилися всі напрацювання, весь багатий масив двосторонніх відносин, що був накопичений за багато десятиліть», – сказав російський дипломат.
Нагадаємо, Греція від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну демонструє підтримку Києву. Зокрема, стало відомо, що Греція відправить в Україну радянське озброєння. Також Греція передасть зброю для ЗСУ.
Також Греція заявила про відмову від російського газу.
До слова, нещодавно Греція стала «небезпечною» для росіян: РФ виступила із заявою. Буцімто російська дипмісія в Греції щодня отримує скарги від росіян.
Як відомо, у квітні Греція була серед країн ЄС, які вирішили вислати російських дипломатів – 12 представників російської дипмісії.
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