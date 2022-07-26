Росія заявила про повне руйнування стосунків із Грецією

Російський посол: співпраця між країною-окупанткою та Грецією припинена

Афіни та Москва посварилися остаточно

Посол Росії в Греції Андрій Маслов заявив, що зараз відносини Москви та Афін повністю зруйновані, співпраця та контакти відсутні. Про це він сказав в ефірі російського телеканалу.

«З кінця лютого у нас повністю зруйновано двосторонні відносини, їх більше немає», – сказав Маслов.

За його словами, з грецькою стороною «немає жодної співпраці, немає контактів».

«Словом, буквально за лічені дні обнулилися всі напрацювання, весь багатий масив двосторонніх відносин, що був накопичений за багато десятиліть», – сказав російський дипломат.

Нагадаємо, Греція від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну демонструє підтримку Києву. Зокрема, стало відомо, що Греція відправить в Україну радянське озброєння. Також Греція передасть зброю для ЗСУ.

Також Греція заявила про відмову від російського газу.

До слова, нещодавно Греція стала «небезпечною» для росіян: РФ виступила із заявою. Буцімто російська дипмісія в Греції щодня отримує скарги від росіян.

Як відомо, у квітні Греція була серед країн ЄС, які вирішили вислати російських дипломатів – 12 представників російської дипмісії.

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