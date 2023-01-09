Сенатор США назвав цілі Путіна в Україні

Путін хоче відновити Радянський Союз

Американський незалежний сенатор Ангус Кінг, який минулого тижня зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві, заявив, що дії Володимира Путіна в Україні нагадують нацистського диктатора Адольфа Гітлера. Про це Кінг розповів в інтерв’ю CBS News.

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«Було б катастрофічно припинити допомогу Україні в цей момент. Я просто попросив би тих людей, які піднімають ці галасливі голоси, почитати трохи історії. Погугліть Судети в 1938 році, Рейнську область в 1936 році, коли Гітлера можна було зупинити», – сказав сенатор.

«Коли його не зупинили, ми отримали 55 мільйонів смертей по всьому світу. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відновити Радянський Союз… І зараз його можна зупинити», – додав він.

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Окремо Кінг наголосив на питанні підзвітності американської допомоги, яка надається Україні, повторивши тезу Зеленського про те, що це не благодійність.

«Ми зустрічалися з багатьма офіцерами й рядовими, їхніми фінансистами… Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який приїде, здається, наступного місяця. Я був дуже вражений рівнем підзвітності. І тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються даремно, я не думаю, що він витримує критики», – сказав сенатор.

Нагадаємо, наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 20 січня.