Головна Країна Політика
search button user button menu button

Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)
Зеленський переконаний, що Україна звільнить увесь Донбас
фото: скріншот з відео

Зеленський заявив, що битва за Донбас триває

Сьогодні, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з головних тем обговорень була ситуація на фронті. Таку заяву Зеленський зробив під час вечірнього звернення.

За його словами, головну увагу на Ставці було приділено ситуації в Донецькій та Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз є найбільш гарячими.

«Бахмут і Соледар, Кремінна та Сватово, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу», – додав Зеленський.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат. 

Читайте також: Битва за Соледар. Окупантам потрібен успіх і з втратами вони не рахуються
Теги: ЗСУ росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують руйнувати Соледар і Бахмут
Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті
8 сiчня, 21:58
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Вчора, 14:38
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
Вчора, 18:59

Політика

Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)
Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
НАБУ оголосило у розшук депутатку від «Слуги народу» Шол
НАБУ оголосило у розшук депутатку від «Слуги народу» Шол
Скандал із речницею: ДПСУ відреагувала на провокативні фото
Скандал із речницею: ДПСУ відреагувала на провокативні фото
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Нардеп Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата
Нардеп Аксьонов із російським паспортом написав заяву про складання мандата

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
23K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
23K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
15K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
9105
Онук Ірини Фаріон виявив проблему української інтелігенції
8985
Мобілізовані рашисти їдуть на український фронт у товарних вагонах (фото, відео)

Новини

Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту