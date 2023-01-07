Збройні сили повідомили про ситуацію в Соледарі

Українські військові прагнуть завдати росіянам максимальних втрат в особовому складі та техніці

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат. Про це в ефірі телемарафону 7 січня повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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«Там (у Соледарі, – ред.) йдуть важкі кровопролитні бої», – розповів речник.

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Лише від початку цієї доби було 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень. За словами Череватого, українські захисники намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати росіянам максимальних втрат в особовому складі та техніці.

«Робимо все, щоб зберегти свої сили. Соледар не перебуває під контролем РФ. Тактика у них не змінилася: масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи», – розповів Сергій Череватий.

Речник ЗСУ також заявив, що Бахмут залишається під контролем українських воїнів, але інтенсивність боїв не знизилася.

Нагадаємо, Росія намагається захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок.

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